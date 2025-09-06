A Milli Futbol Takımı, İspanya maçı öncesi son çalışmasını tamamladı
A Milli Futbol Takımı, İspanya maçının hazırlıklarını tamamladı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında yarın saat 21.45'te Konya'da İspanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı son çalışmasını Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.
