A Parti'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni siyasi partisini kurmak için hazırlıklarını tamamladı.

Parti teşkilat başkanı Ayhan Erel, beraberindeki parti üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı'na, partinin kuruluş dilekçesini teslim etti.



Basın mensuplarına açıklama yapan Ayhan Erel, "Atatürk, 28 Ekim'de bağ evinde 'Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. Biz de bundan esinlenerek partimizin kuruluşunu bugüne denk getirip biz de şöyle diyoruz; 'Ey büyük Türk milleti, yarın partimizi kuruyoruz." dedi.



"Milletimiz karamsar olmasın. Olmayan ekonomi ve erozyona uğrayan akıl, ahlak ve adaletle bu problemlerin tamamını inşallah bu liyakatli, şöhretsiz kadrolarla çözeceğiz." diye konuşan Erel, "Milletimizin gözü aydın olsun. Çünkü bu partiyi millet kurdu. Türkiye'nin 20 ilinde teşkilatlar kuruldu. Diğer illerde de teşkilatlar hazır. Partimizin Türk milletine, yüce Türk devletine ve Türk siyasi hayatına hayırlı uğurlu olmasını diliyor, yüce Türk milletine saygılar sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



