CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki son soruşturmanın, Necmettin Kesgin tarafından geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bulunulan şikayet üzerine, "suçu bildirmemek" ve "müstehcenlik" suçlarından açıldığı bildirildi.
Bu iddialara ilişkin soruşturma dosyası, başsavcılığın Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli savcıya verildi.
Öte yandan, Yavaş hakkında 2018'den bu yana "resmi evrakta sahtecilik", "dolandırıcılık", "gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma", "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs", "hakaret", "iftira" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından devam eden iki ayrı soruşturma dosyası daha bulunduğu öğrenildi.
Suçlamaların birçoğunun yine Kesgin'in şikayetleri üzerine olduğu bildirildi.
Belediye başkan adaylığı döneminde Yavaş hakkında re'sen soruşturma açılmadığı, söz konusu soruşturmaların şikayet üzerine başlatıldığı kaydedildi.
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