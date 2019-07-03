AB, Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu göçmen merkezine yönelik saldırıyı kınadı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sığınmacı ve göçmenler dahil sivillere karşı saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Saldırıları esefle karşılıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir.''
Libya'da General Halife Hafter'e bağlı güçlere ait uçakların başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 30'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.