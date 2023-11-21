AB, Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi taahhüdünden vazgeçmiyor

AB Komisyonunun sanayi üretiminden sorumlu üyesi Thierry Breton, Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, AB'nin Ukrayna'ya Mart 2024'e kadar 1 milyon top mermisi verme taahhüdündeki son durumla ilgili oturumda, milletvekillerinin sorularını cevapladı.



Breton, bahara kadar Avrupa ülkelerinin 152 milimetre ve 155 milimetrelik top mermilerinde üretim kapasitesinin 1 milyon adete çıkarılması hedefini tutturacaklarını belirterek "Bu mühimmatı Ukrayna'ya sağlamayı ümit ediyoruz. Bu taahhüdü yerine getireceğimi söylüyorum." dedi.



AB ülkelerin bu mühimmatı öncelikle kendi stoklarından, ardından ortak alımlarla tamamlayacağını belirten Breton, "Durumun ne olacağını görmek için baharı bekliyoruz." diye konuştu.



Breton, Avrupa'daki top mermisi üretim kapasitesini yıl sonunda 1,4 milyon adete kadar çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.



Bazı Avrupalı yetkililer, son aylarda AB'nin verdiği sözün tutulamayacağına yönelik endişelerini dile getiriyordu.



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya söz verilen mühimmatın marta yetişmeyeceğini söylemişti.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise bugüne kadar AB ülkelerinin kendi stoklarından Ukrayna'ya 300 bin mermi gönderdiklerini açıklamıştı.



AB, mart ayında, Ukrayna'nın Rusya ile savaşta en çok ihtiyaç duyduğu mühimmat tiplerinden olan 155 milimetre top mermilerinin temini konusunda taahhüdünü dile getirmiş ve 1 milyon merminin 1 yıl içinde temin edileceğini açıklamıştı.