Abant Gölü Milli Parkı'nda zincirleme trafik kazası

Kaza, Bolu-Abant kara yolunda Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yoğunluk olan güzergahta O.K.'nın kullandığı otomobil ve E.Y.'nin kullandığı otomobil yavaşlayan trafikte durdu.

Arkalarından gelen M.E.'nin kullandığı otomobil duramayarak önündeki E.Y. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.Y idaresindeki otomobil de diğer araca çarptı.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırıldı.