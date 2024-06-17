Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141 lira

Bolu Gölcük Tabiat Parkı ve Abant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde yetişen endemik tür olan nilüfer çiçeğinin koparılması halinde 387 bin 141 lira cezai işlem uygulanıyor.

Abant ve Gölcük'te endemik nilüfer çiçeğini kopartmanın cezası 387 bin 141 lira

Doğal güzellikleri dolayısıyla her mevsim yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret ettiği parklarda yer alan göllerdeki endemik bitki türlerinden nilüferler çiçek açmaya başladı.

Bölgeye gelen ziyaretçiler, nilüferlerin sarı, beyaz, pembe renklerdeki çiçekleri ve geniş yeşil yapraklarıyla su yüzeyinde oluşturdukları ahenge kasım ayının sonuna kadar görme imkanı buluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, koruma altındaki nilüferlerin çiçeklerini koparanlara Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 387 bin 141 lira ceza kesiliyor.

Bu arada, Gölcük ve Abant'taki nilüferlerin zarar görmemesi için bölgedeki denetimlerin sürdüğü, bu yıl şu ana kadar cezai işlem yapılmadığı öğrenildi.

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