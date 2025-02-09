Abant'ta hafta sonu yoğunluğu

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant'ta aralıklarla kar yağışı etkili oldu.



Hafta sonunu karın tadını çıkararak değerlendirmek isteyenler milli parkta yoğunluk oluşturdu.



Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenler, kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı göl çevresinde yürüyüş yaparak kar manzarasının keyfini çıkardı.



Çocuklar da aileleriyle kar topu oynayarak ve eğimli alanlarda kızak, şambrel ve poşetlerle kayarak eğlendi.



İstanbul'dan Abant'a gelen 60 yaşındaki Kadriye Biçer, karda eğlenmeyi sevdiğini belirterek, çocukları ve torunlarıyla karın keyfini doyasıya çıkardıklarını söyledi.