Abartı egzoz bulunan araç trafikten men edildi

Çankırı'da abartı egzoz takılı araçla çevreye rahatsızlık veren bir şüpheli, o anları da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, çevreye rahatsızlık veren sürücünün aracı Cumhuriyet Caddesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde durduruldu. Ekipler tarafından şüpheliyemevzuata uygun olarak yapılmadığı belgelenmeyen ve teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derece gürültü çıkartacak özellikte olması gerekçesiyle 6 bin 429 TL para cezası uygulandı.

Şüphelinin aracı da trafikten men edildi.

Şüphelinin aracında yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında ilgili kanun çerçevesinde adli işlem başlatıldı.