ABB, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

ABB, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını iptal etti

Büyükşehir Belediyesi (ABB), kutlamalarının TUSAŞ saldırısı sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek olan tüm etkinlikler, Kahramankazan ilçemizde gerçekleşen hain terör saldırısı sebebiyle iptal edilmiştir. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERİ: TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehit, 3'ü ağır 14 yaralı

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