ABB Meclisi'nde konser kavgası: AK Partili ve CHP'li üyeler birbirlerini yumrukladı!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda konser kavgası yaşandı. Birbirlerinin üzerine yürüyen Belediye Meclis Üyeleri arasında yumruklaşmalar yaşandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kasım ayının ilk toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda, AK Partili üyeler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda belediye tarafından düzenlenen konserlerde sanatçılara ödenen ücretleri gündeme getirdi.



Verilen konserler çerçevesinde Sanatçı Ebru Gündeş ile 69 milyon liralık sözleşme imzalandığı, Mor ve Ötesi Grubu'na ise 71 milyon liralık ödeme yapıldığını söylendi.



Konuşmalar sırasında AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.



Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Belediye Meclis Üyeleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Bazı meclis üyeleri arasında ise yumruklu kavga yaşandı.



Kavga üzerine Belediye Meclis Toplantısı yarıda kaldı.