Abbas, TBMM'ye hitap edecek | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin barışıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapacağı konuşmaya ilişkin planlamanın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşma yapacağı haberi geldiği anda yapıldığını söyledi. İlk planlamada, İran’da düzenlenen suikastla öldürülen Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin de TBMM’ye davet edilmesi olduğunu ancak bunun suikast nedeniyle hayata geçirilemediğini söyleyen Çelik, “Dünya barışının anahtarı Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının anahtarı da Filistin barışıdır.” diye konuştu.

Abbas, TBMM'ye hitap edecek | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin barışıdır

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen Abbas, bugün Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda bir konuşma yapacak.

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AK Parti Sözcüsü , Abbas’ın TBMM’ye hitabı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Şunu net bir biçimde aktarmak isterim; Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşacağı haberi sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildiğinde, sayın Cumhurbaşkanımız orada derhal talimat verdiler.

Sayın Abbas’ın ’ye davet edilmesiyle ilgili girişimde bulunulmasını; Netanyahu, ABD Kongresi’nde konuşurken, eş zamanlı olarak sayın Abbas’ın TBMM’de konuşmasını arzu ettiklerini ifade ettiler.

Ve sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Abbas konuşurken; şehit Haniye’nin de bulunmasını arzu etmişlerdi. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Meclis başkanımızla da istişaresi bu çerçevede yapılmıştı. Fakat Haniye’nin şehit olması arzulanan tarihte de Abbas’ın programı sebebiyle Türkiye’ye ziyarette bulunamaması sebebiyle bu gerçekleşemedi.

Milletimiz, yüce meclisimiz Filistin davasına desteğini ifade etmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davasını bizim Kurtuluş Savaşımıza benzetmesi konusunda bazıları bazı eleştiriler getirmişlerdi. Ama görüldü ki aslında Filistin’deki gelişmeler tüm dünyayı tehlikeye atan gelişmelerdir.

Dünya barışının anahtarı Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının anahtarı da Filistin barışıdır. Filistin’de iki devletli çözüm söz konusu olmaksızın, Filistin’de barış söz konusu olmaz. Bu söz konusu olmadığı zaman Ortadoğu’da barış olmaz."

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