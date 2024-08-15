Abbas, TBMM'ye hitap edecek | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Dünya barışının anahtarı Filistin barışıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Abbas’ın TBMM’ye hitabı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:



“Şunu net bir biçimde aktarmak isterim; Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde konuşacağı haberi sayın Cumhurbaşkanımıza arz edildiğinde, sayın Cumhurbaşkanımız orada derhal talimat verdiler.



Sayın Abbas’ın Türkiye’ye davet edilmesiyle ilgili girişimde bulunulmasını; Netanyahu, ABD Kongresi’nde konuşurken, eş zamanlı olarak sayın Abbas’ın TBMM’de konuşmasını arzu ettiklerini ifade ettiler.



Ve sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Abbas konuşurken; şehit Haniye’nin de bulunmasını arzu etmişlerdi. O şekilde bir planlama söz konusuydu. Meclis başkanımızla da istişaresi bu çerçevede yapılmıştı. Fakat Haniye’nin şehit olması arzulanan tarihte de Abbas’ın programı sebebiyle Türkiye’ye ziyarette bulunamaması sebebiyle bu gerçekleşemedi.



Milletimiz, yüce meclisimiz Filistin davasına desteğini ifade etmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davasını bizim Kurtuluş Savaşımıza benzetmesi konusunda bazıları bazı eleştiriler getirmişlerdi. Ama görüldü ki aslında Filistin’deki gelişmeler tüm dünyayı tehlikeye atan gelişmelerdir.



Dünya barışının anahtarı Ortadoğu barışıdır, Ortadoğu barışının anahtarı da Filistin barışıdır. Filistin’de iki devletli çözüm söz konusu olmaksızın, Filistin’de barış söz konusu olmaz. Bu söz konusu olmadığı zaman Ortadoğu’da barış olmaz."