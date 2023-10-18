ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı

ABD Büyükelçiliği, ABD Adana Konsolosluğu'nun bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacağını duyurdu.

ABD Adana Konsolosluğu geçici olarak kapatıldı

Büyükelçiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Konsolosluğu'nun geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "ABD'nin Adana Konsolosluğu bir sonraki duyuruya kadar ziyarete kapalı kalacak. ABD vatandaşları Ankara'daki ABD Büyükelçiliği'ndeki randevularını yeniden planlayabilirler. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca genelinde İsrail ve Gazze'deki olaylarla ilgili büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Barışçıl olması amaçlananlar da dahil olmak üzere herhangi bir toplantı tırmanabilir ve şiddete dönüşebilir. Protesto faaliyetleri polis varlığının artmasına, yolların kapatılmasına ve trafikte aksamalara neden olabilir. Türkiye'deki ABD hükümeti personeline, Türkiye'nin güneydoğusundaki Adana Konsolosluk bölgesine hareketleri en aza indirmeleri ve seyahat etmekten kaçınmaları talimatı verildi" ifadelerine yer verildi.

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