ABD Ankara Büyükelçisi’nden F-16 yorumu: Birlikte çalışabilirliğin göstergesi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye’nin 16 yıl sonra yeniden ev sahipliği yaptığı Trade Winds Europe/Eurasia forumunda konuşan Flake, İstanbul’da çeşitli sektörlerden 300’den fazla yerli ve yabancı temsilciye hitap etti.



Türkiye-ABD ilişkilerinden bahsederken güvenlik konusunun en önemli madde olarak düşünüldüğünü dile getiren Flake, Amerikan ve Türk kuvvetlerinin Kore’de birlikte savaştıklarını, hatta Kore Savaşı'nın 9 ayında Birleşmiş Milletler (BM) güçlerine komuta eden General Douglas MacArthur’un, Türk askerlerinin yanında savaşmanın Amerikan askerlerine büyük cesaret verdiğini söylediğini aktardı.



“F-16 SATIŞINA ONAY BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİN GÖSTERGESİ”



Flake, Türkiye’nin NATO üyeliğinin 72. yılı olduğunu, Türkiye’nin NATO bünyesinde ABD’nin ardından en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahip olduğunu anımsattı.



ABD Kongresi’nin kısa bir süre önce Türkiye’ye 23 milyar dolarlık F-16 satışına onay vermesinin Türkiye-NATO ilişkilerinde birlikte çalışabilirliği gösterdiğini söyleyen Flake, ABD savunma sanayisi şirketleriyle Türk savunma sanayisi şirketlerinin anlaşmalar imzaladığını, yakın bir zamanda ABD envanterinde bulunan tüm top mermilerinin yaklaşık üçte birinin Türk menşeli olacağını belirtti.



Flake, bu yıl Türkiye’yi 1,5 milyon ABD vatandaşının ziyaret edeceğini, gelecek yıl hedefinin ise 2 milyon olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



“Eğer Doğu ile Batı’nın buluştuğu bir yer istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır. Binlerce millik muhteşem kıyı şeridinde yüzmek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer Türk sularıdır. Kurulduğu ülkeden daha eski bir restoranda yemek yemek istiyorsanız, olmak istediğiniz yer burasıdır.`



“TİCARET 40 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI”



İki ülke arasındaki ticari bağların giderek sıkılaştığını vurgulayan Flake, “Mal ve hizmet ticareti 40 milyar dolara yaklaştı. ABD'nin Türkiye'deki yatırımları 15 milyar doları buluyor. ABD’de önemli Türk yatırımları var ve giderek artıyor. Orta Asya ve Güney Amerika gibi bölgelerdeki ülkelerde de ABD-Türkiye ortaklıkları için önemli fırsatlar var. Kısacası, çok şey oluyor.” ifadelerini kullandı.