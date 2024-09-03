ABD askerinin başına çuval geçirme olayında 10 tutuklama

İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına çuval geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 15 kişiden 10'u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ABD askerinin başına çuval geçirme olayında 10 tutuklama

'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, Limanı'na demirledi. Görevle askerler kentte vakit geçirmek için gemiden indi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 2'si kadın 15 kişiden oluşan grup tarafından ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunulmuştur. Ayrıca, 5 sivil giyimli ABD askerinin de uzaktan görerek dahil olduğu olaya, emniyet güçlerimiz tarafından süratle müdahale edilmiştir. Olayı gerçekleştiren 15 şüpheli yakalanmış ve nöbetçi Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Emniyetteki işlemleri sonrası 15 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

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İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

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