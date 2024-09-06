ABD askerinin başına çuval geçirme olayında tahliye kararı

İzmir'de ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele yönelik fiziki saldırı ve başına çuval geçirme olayına ilişkin tutuklanan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 10 kişi serbest bırakıldı.

ABD askerinin başına çuval geçirme olayında tahliye kararı

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun tutuklanmasına avukatları tarafından itiraz edildi.

Sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül'de TGB üyesi bir grup, vatandaşı 2 askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş,A BD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirmişti.

Polis olayın ardından 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Savcılık sorgusu sonrası hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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