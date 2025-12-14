ABD askerlerine saldırıda 5 şüpheli gözaltında

Suriye İçişleri Bakanlığı, Tedmur'da (Palmira) ABD ve Suriye askerlerine dün ateş açılması olayıyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. 2 ABD askerinin ve bir ABD vatandaşı tercümanın öldüğü, 3 askerin yaralandığı saldırı ile ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.



Bu arada ABD Başkanı Donald Trump saldırıya ilişkin yaptığı son açıklamada, “Suriye'deki askerlere saldıranlara büyük zarar verilecek” ifadelerini kullandı.



Pusu kurularak yapılan saldırının terör örgütü DAEŞ mensubu bir kişi tarafından gerçekleştirildiği ve saldırganın öldürüldüğü açıklanmıştı.



ŞEYBANİ VE RUBIO YAPTIRIMLARI GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile terörle mücadele, Sezar yaptırımları ve ikili ilişkilerin ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde, Tedmur bölgesinde yaşanan ve can kayıplarına neden olan olay nedeniyle taziye mesajları iletilirken, söz konusu olayın Suriye-ABD ilişkilerini istikrarsızlaştırmayı amaçlayan suç niteliğinde bir girişim olduğu vurgulandı.

Taraflar ayrıca iki ülke arasındaki ikili dosyaların yeniden canlandırılmasını değerlendirdi.

Bakanlar, yaşanan trajedinin terörle mücadele kapsamında yeni bir sınama oluşturduğuna dikkati çekerek, Suriye ile uluslararası ortakları, özellikle ABD arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Şeybani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın selamlarını ABD Başkanı Donald Trump’a iletirken, ABD’nin Suriye’ye verdiği destek ve Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasına yönelik çabalardan dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio ise terörle mücadele, istikrarın sağlanması ve ekonomik toparlanmaya uygun koşulların oluşturulması dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ABD’nin Suriye hükümetine desteğinin süreceğini belirtti.