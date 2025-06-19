ABD askerlerinin başına çuval geçirilmesi davasında karar
İzmir'de geçen yıl eylül ayında üç ABD askerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 15 kişiden 14'ü beraat etti. Davada bir kişiye adli para cezası verildi.
İzmir'de Amerikan askerlerinin başına çuval geçiren 15 sanık hakkındaki dava karara bağlandı.
Davada, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin'e 10 bin lira adli para cezası verilirken, TGB üyesi 14 sanık beraat etti.
İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar gelmedi, avukatları ise salonda hazır bulundu.
Sanık avukatlarının savunmalarının ardından hakim, 14 sanığın tüm suçlar yönünden ayrı ayrı beraat ettiğini belirtti.
TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ise kasten basit yaralama suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
Ayrıca, Çetin için verilen para cezasında hükmün açıklanması geriye bırakıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- İzmir
- Abd
- Asker