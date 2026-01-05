ABD basını yazdı. Venezuela'ya saldırıda ölü sayısı 80'e çıktı

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoymasıyla sonuçlanan geniş çaplı saldırılarda can kaybı artıyor.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Venezuela'dan ismi paylaşılmayan bir yetkili, ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesindeki can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.



Yetkili, Maduro'nun alıkonulduğu askeri müdahalede hayatını kaybedenlerin sayısının 80'e çıktığını, bu sayının artabileceğini ifade etti.



Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, tam sayı vermese de ABD'nin asker ve sivilleri katlederek Maduro'yu kaçırdığını ve bu şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Şartı maddeleri, uluslararası hukuk ve temel insan haklarını ihlal ettiğini söylemişti.