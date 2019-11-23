ABD Başkan Yardımcısı Pence’ten sürpriz Irak ziyareti

Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürerken, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Irak'a ziyaret gerçekleştirdi. Daha önceden duyurulmayan seyahat kapsamında El Anbar eyaletindeki ABD üssünü ziyaret eden Pence, burada askerlerle bir araya geldi, Şükran Günü yemeği yedi.



Sosyal medya hesabından askeri üssü ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşan Başkan Yardımcısı Pence, eşiyle birlikte üsteki askerlerle birlikte olmaktan onur duyduklarını belirtti.



Pence'in ziyaret çerçevesine Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdülmehdi ile de görüşmesi bekleniyor.

