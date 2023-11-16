ABD Başkanı Biden: Hamas savaş suçu işledi

İsrail'in hastane baskınıyla ilgili konuşan ABD Başkanı Biden, suçu Hamas'a attı. Biden, Hamas'ın hastaneleri kullanarak savaş suçu işlediğini söyledi. Beyaz Saray ise Şifa hastanesine yapılan baskına yeşil ışık yaktıkları iddialarını reddetti.

ABD Başkanı Biden: Hamas savaş suçu işledi

Başkanı , Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşmesinden sonra konuştu.

-Hamas çatışmasına değinen Biden, "Hamas, hastaneleri kullanarak savaş suçu işledi." dedi.

Biden, savaşın ne kadar süreceğini bilmediğini ancak orta vadede Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konusunda ümitli olduğunu söyledi.

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İsrail'in, Gazze'de kendi halkının öldürülmesi riskini aldığını belirten Biden, " Hamas etkisiz hale gelene kadar devam edecek." diye konuştu.

Bu süreçte İsrail'in sivillere zarar gelmemesi için dikkatli olması gerektiğini aktaran Biden, "Netanyahu'ya 2 devletli çözümün tek yanıt olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

Biden, Gazze işgalinin hata olacacağını da İsrailli yetkililere daha önce iletiklerini kaydetti.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, "(İsrail'in) çevresindeki askeri operasyonlarına onay vermedik" dedi.

ABD'nin hastane baskını için "yeşil ışık yaktığını" reddederek Tel Aviv'in kendi rızasıyla hareket ettiğini savunan Kirby, "Bunlar İsrail'in planladığı askeri operasyonlar ve kendi prosedürlerine uygun olarak yürütüyorlar. ABD bu prosedürlere dahil değil” ifadelerini kullandı.

Kirby dün, "Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin altındaki tünelleri kullanarak söz konusu hastaneleri saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

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