ABD Başkanı Trump: Savaşın bitişine dair olumluyuz

ABD başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yaptı.



Amerikan basını ABD Başkanı'nın ilk kez, "savaşın bitişine dair olumlu bir ivme görüyoruz" ifadelerini kullandığına dikkat çekti.



Trump, "Amerika Birleşik Devletleri hazır ve tetikte. Ancak şu anda bu ihtimal oldukça düşük görünüyor." dedi.



İsrail ve Orta Doğu’nun "İran tehdidine" karşı korunduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını ifade eden ABD Başkanı, bununla birlikte İran'la görüşmelerin iyi gittiğini ve sürecin yakında sona ermesini umduğunu belirtti.



"HİÇBİR ŞEYİ GARANTİ EDEMEM"

Öte yandan Trump, bir soru üzerine, ABD olarak sadece mevcut statükoyu koruduklarını ancak İran'ın aksi yönde bir adım atması halinde gerekli tedbirleri aldıklarını ifade etti.

Trump, "Hiçbir şey garanti edemem, ancak geri dönmemiz gerekirse her şeye hazırız. Eğer mecbur kalırsak, bu konuyu çok ciddiye alacağız. Tamamen hazır durumdayız. Yeni bir uçak gemimiz daha var. Hepsi yeni ve muhteşem ekipmanlarla ağzına kadar dolu. Umarım bunları kullanmak zorunda kalmayız." diye ekledi.

ABD’nin İran'la bir anlaşmaya varabileceği umudunu koruduğunu söyleyen Trump, Tahran'la buna yönelik görüşmelerin olumlu bir şekilde sürdüğünü yineledi.



İRAN'DAN TRUMP'A YANIT



Trump ayrıca İran'daki ablukadan ülkelerin de memnun olduğunu öne sürdü. Katar , Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt'in de bu konuda hemfikir olduğunu söyledi. Ardından Reuters'a telefonda kısa bir açıklama yaparak bu ülkelerin barışçıl çözüm istediğini belirtti.



İran tarafından bu görüşmeye yanıt veren Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, "Hayali görüşmelere ilişkin yalan haberler yapmayı bırakın. İran'ın sürekli dile getirdiği 7 maddelik şartlarına boyun eğin." ifadelerini kullandı.



RUBİO: İSRAİL'E ARTIK FİNANSMAN SAĞLAMAMAMIZ GEREKMİYOR



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in finansal açıdan yeterli bir seviyede olduğunu ve ülkesinin artık Tel Aviv yönetimine finansman sağlamasına gerek kalmadığını ifade etti.



Rubio, "Başkanın (Donald Trump ) beklentisi, İsrail'in artık yeterince refah düzeyine ve zenginliğe ulaştığı, dolayısıyla sadece 'satış' modeline geçebileceği yönünde. Bizden silah alabilir ama artık finansman sağlamamız gerekmiyor Zaten bu, bizzat İsrail tarafının bize önerdiği bir husus." dedi.

ABD ve İsrail'in bir mutabakat zaptı üzerinde müzakereler yürüttüklerini aktaran Rubio, İsrail'in de silah ürettiğini hatırlatarak bazı kalemlerde ortak üretim modeline geçebileceklerini kaydetti.