ABD Başkanı Trump tek taraflı 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Son dakika haberi! ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;

İki taraf arasında barışı ortaya koymak dünyanın en zorulu görevlerinden biri olacaktır. Geçmişte birçok ABD Başkanı bunu denemiş ve başarısız olmuştu. Çok zorlu bir süreç oldu. Başbakan Netanyahu'ya barış vizyonumu ilettim. Geçmişteki tekliflerden temelde farklıdır bu teklif. 80 sayfalık planımız en detaylı teklif olarak tarihe geçmiştir.

Gerçekçi iki devletli bir çözümden bahsediyorum. Gerçekçi bir iki devletli çözüm ile Filistin'in devlet olmas İsrail'e olan tehlikeyi azaltacaktır. İsrail'de herkes barış istiyor, herkesin desteğini aldık, onlar barış istiyor.

İsrail'le ortak komite kurup net haritayı ortaya koyacağız. Kudüs İsrail'in bölünmemiş başkenti olmaya devam edecek.

Bu anlaşmanın Filistinliler için de iyi bir anlaşma olmasını istiyorum. Görecekleri en büyük fırsattır. Filistin terörü reddederse devlet olarak tanınacak.



Bu harita Filistin'i iki katına çıkaracak. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti olacak.

Yeni Filistin devletine çok büyük yatırım yapılacak. Birçok sayıda ülke bunu istiyor. 1 milyondan fazla iş olanağı sağlanacak. Filistinlilere refah ve mutluluk getirecek. Herkesin Mescid'i Aksa'yı ziyaret edebilmesini sağlayacağız.

Benim vizyonum Filistinlilere devlet olmanın gereklliiğini gerektirecek zamanı kazandırmaktır. Barış yolunu seçerseniz ABD ve birçok ülke orada olacak, yanınızda olacak. Bunu yaparlarsa işe yarayacak. 4 yıl boyunca Filistin İsrail ile müzakere edebilecek.

DAEŞ tamamen yok edildi, vahşi liderleri de öldü.

Kudüs güvenli açık ve demokratik bir kenttir. Herkese kapıları açıktır. İslam dünyası İsrail'i tanımak yerine saldırmakla yaptıkları hatayı düzeltmelidir. İslam dünyası artık yeni İsrail devletini tanımalıdır.

Yıllarca boş yere kan aktı bu düzelmeli artık. Kutsal toprakları bütün insanlık tecrübe edebilmelidir.

Birlikte yeni bir gün doğabilir, bizim sayemizde Ortadoğu'da yeni bir gün doğabilir. İsrail'le ittifakımız her zamankinden daha güçlü.

NETANYAHU: BATO ŞERİA'DAKİ YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ İSRAİL TOPRAĞI OLARAK TANINACAK



Trump'ın ardından açıklamalarda bulunan Netanyahu, ABD'nin tek taraflı Ortadoğu barış planı kapsamında (Batı Şeria'daki Yahudi) yerleşim yerlerini İsrail toprağı olarak tanıyacağını açıkladı. Netanyahu, Trump'ın planına göre İsrail'in, Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdüreceğini açıkladı. Netanyahu, ABD'nin planına göre Filistinli mültecilerin geri dönüş hakkının olmayacağını açıkladı.