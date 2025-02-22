ABD Başkanı Trump: 9 Mayıs'ta Moskova'ya gitmeyeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 9 Mayıs'ta Moskova'da görüşeceği iddialarına açıklık getirdi.



Beyaz Saray'da Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan Trump'a, gazeteciler "Fransız basını ve sosyal medyada yer alan olası Putin görüşmesinin 9 Mayıs'ta Moskova'da yapılacağı" iddialarını sordu.

ABD Başkanı iddiaları yalanlayarak o tarihlerde Moskova'ya gitmeyeceğini söyledi.



Görüşmeye dair başka bir açıklama yapmayan Trump, Rusya ile Ukrayna'nın birlikte çalışmasının artık zorunlu olduğunu söyledi, Rusya'nın anlaşma yapmak istediğini ifade etti.



ABD Başkanı Beyaz Saray'da yaptığı açıklama öncesi Fox News'ın radyo kanalına röportaj verdi.



Tepki çeken Gazze planının iyi olduğunu savunan Trump, planı dayatmadığını yalnızca tavsiye ettiğini öne sürdü. "Gazze planı benim planım. Amerika Birleşik Devletleri Gazze'nin sahibi olacak." ifadelerini kullandı.



Ürdün ve Mısır'ın Filistinlilerin Gazze'den gönderilmesini içeren plana sıcak bakmamasının kendisini şaşırttığını ifade ederek, "Oysa biz onlara her yıl milyarlarca dolar yardım yapıyoruz" dedi. Donald Trump, "Gazze Şeridi'nin harika bir konumu var, İsrail'in zamanında burayı neden terk ettiğini merak ediyorum" ifadelerini de kullandı.



Trump ayrıca Gazze'de Hamas'ın olmayacağını ve bölgeyi geliştireceklerini vurguladı.



Televizyona verdiği röportajda Ukrayna gündemiyle ilgili ise "Ukrayna'nın elinde barış müzakerelerinde kullanacağı herhangi bir kart yok" dedi.



"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum" diyen Trump, Zelenski'nin üç yıldır anlaşma yapmayı zorlaştırdığını savundu. "Yıllardır bu adamı izliyorum. Şehirleri yıkılırken, elinde hiçbir koz olmadan pazarlık yapmasını izliyorum. Bundan bıkıyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşma yapmak için baskı altında olmadığını söyledi.



"Çünkü isteseydi tüm ülkeyi alırdı" dedi.



Başkan Trump, Avrupa ülkelerini de savaşı durdurmak için hiçbir şey yapmamakla suçladı.