ABD Başkonsolosluğu'ndan 11 bin dolar maaş ilanıyla ilgili yeni açıklama

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından da paylaştığı bir iş ilanı ile 11 bin dolar maaşla otomobil tamircisi arandığını duyuruldu. Bu ilanın çok ilgi görmesi ve sosyal medyada gündem olmasının ardından başkonsolosluktan ikinci bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, söz konusu maaşın yıllık olduğu belirtildi.



Konsolosluktan yapılan paylaşımda, "Kısa süre önce paylaştığımız 'Automotive Mechanic' ilanının bazı kafa karışıklıklarına yol açtığını öğrenmiş bulunmaktayız. Belirtilen maaşın yıllık miktar olduğunu ifade etmek isteriz. Bilgi almak ve başvuru yapmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz" denildi.



ABD Başkonsolsoluğu'nun otomobil tamircisi ilanında, çalışanın kuruma ait araçların bakımından ve temizliğinden sorumlu olacağı, haftada 40 saat çalışacağı ve konaklama imkanının sağlanacağı belirtiliyor.



Başvuracak adaylarda iyi derece Türkçe, orta derecede İngilizce, 5 yıllık ehliyet, 3 yıllık tamir tecrübesi, 1 yıllık sürüş tecrübesi ve ortaokul veya lise diploması şartları aranıyor.

Kısa süre önce paylaştığımız 'Automotive Mechanic' ilanının bazı kafa karışıklıklarına yol açtığını öğrenmiş bulunmaktayız. Belirtilen maaşın yıllık miktar olduğunu ifade etmek isteriz. Bilgi almak ve başvuru yapmak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://t.co/24MfCOcRKa — ABDIstanbul (@ABDIstanbul) September 28, 2021