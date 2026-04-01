"ABD bombardıman uçağı İncirlik'ten kalktı" iddiası yalanlandı
01.04.2026 02:14
DMM "ABD'ye ait bombardıman uçaklarının İncirlik'i kullandığı" iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’ne iniş-kalkış yaptığı" iddialarını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddiaların dezenformasyon niteliği taşıdığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, eski olduğu ve rutin eğitim faaliyetlerine ait olduğu bildirildi.
Açıklamada "Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye’nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur." ifadeleri yer aldı.