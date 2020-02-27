ABD Büyükelçiliği'nden iki askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama

Dün İdlib'de 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili ABD Ankara Büyükelçiliğinden bir açıklama yapıldı.

Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."

