ABD Büyükelçiliği'nden iki askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama

ntv.com.tr 27.02.2020 - 14:41
Dün İdlib'de 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili ABD Ankara Büyükelçiliğinden bir açıklama yapıldı.
Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."
Dün #İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz #Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz.— U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) February 27, 2020