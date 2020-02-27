ABD Büyükelçiliği'nden iki askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama

ABD Büyükelçiliği'nin İdlib'de iki Türk askerinin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamasında "NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz" denildi.

ntv.com.tr 27.02.2020 - 14:41

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Dün İdlib'de 2 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili ABD Ankara Büyükelçiliğinden bir açıklama yapıldı.

Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün İdlib’de bir kez daha gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız ve ateşkes ilanı için birlikte çalışıyoruz."

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