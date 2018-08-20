ABD Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı (Yakalanan iki zanlı suçunu itiraf etti)

ABD Büyükelçiliği'ne yönelik silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sabah saat 05.30 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu.

Binanın nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeki beyaz bir otomobilden 6 el ateş edildi.

İlk incelemeler sonucunda 3 merminin demir kapıya ve camlı bölüme isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Civarda arama başlatan ekipler, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti.

İKİ ZANLI YAKALANDI

Başlatılan çalışmada, saldırıyı geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş isimli iki şüpheli, saldırıda kullanılan 9 milimetre çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile yakalandı.

Ankara Valiliği'nce yapılan açıklamada, zanlıların zanlıların saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul ettikleri bildirildi.

BİRİ CEZAEVİ FİRARİSİ

Açıklamada, zanlılardan Ankara nüfusuna kayıtlı 1979 doğumlu Ahmet Çelikten'in "sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme" ve "taksirle yaralama"dan suç kaydı olduğu ve cezaevi firarisi olarak arandığı bildirildi.

SUÇ MAKİNESİ

Yine Ankara nüfusuna kayıtlı 1980 doğumlu Osman Gündaş’ın ise; "taksirle yaralama", "uyuşturucu", "tehdit", "oto hırsızlığı", "kasten yaralama" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme"den suç kaydı olduğu kaydedildi.

BAĞLANTILAR ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada, olayla ilgili adli soruşturmanın 'derinleştirilerek devam etmekte' olduğu belirtilerek "Şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" ifadelerine de yer verildi.

BÜYÜKELÇİLİKTEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Zanlıların yakalanmasının ardından ABD Büyükelçiliği'nden bir açıklama geldi. "İki kişinin hızlı bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk hükümetine teşekkür ederiz" denilen açıklamada, "Türk hükümetinin bize sağladığı destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadeleri de kullanıldı.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, büyükelçiliğe yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin, "Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz" açıklamasını yaptı.



ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde ABD Büyükelçiliğinde bir güvenlik olayının gerçekleştiğini teyit edebiliriz. Herhangi bir yaralanmayla ilgili herhangi bir raporumuz yok ve ayrıntıları araştırıyoruz. Türk ulusal polisine hızlı yanıtları için teşekkür ediyoruz" denildi.