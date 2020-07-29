ABD Büyükelçisi Satterfield'den Ayasofya Camii'ne ziyaret

ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve eşi ile ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell Ayasofya Camii'ne saat 15.00 sıralarında geldi.

ABD heyetine camiyi İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz gezdirdi, Ayasofya'da yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği cami ziyaretine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Washington yönetiminden, Danıştay kararıyla ilgili "Statünün değiştirilmesi hayal kırıklığı yarattı" açıklaması gelmişti.

Büyükelçi Satterfield, Ayasofya Camii ziyaretinin ardından tarihi yarımadadaki Rüstem Paşa Cami'ni de ziyaret etti.