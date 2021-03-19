ABD Büyükelçisi'den Türkiye mesajı

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, İstanbul’da bazı gazetecilere Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi. Büyükelçi'nin gazetecilerle birlikte gerçekleştirdiği toplantıya katılan NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, görüşmedeki önemli Türkiye mesajlarını, NTV yayınında anlattı.

Satterfield, Türkiye’nin AB ile ilişkilerinden, Yunanistan ile devam eden istişari görüşmelere, S-400 hava savunma sisteminden Suriye’de Amerikan askeri varlığına kadar geniş yelpazede birçok soruyu yanıtladı.



Türkiye ile yakın müttefik ve stratejik ortak tanımlarına yakışır şekilde uzun bir geçmişe sahip olduklarını vurgulayarak, sözlerine başlayan ABD Büyükelçisi, “Bu tanımları gölgeleyecek başka tür tanımları kabul etmiyorum” dedi.



Buna rağmen iki ülke arasında çeşitli konularda farklı görüş ve yaklaşım içerisinde olduklarının da altını çizdi.



Bu farklılıkların ikili ilişkileri zedelemesini istemediklerini belirten David Satterfield, pozitif gündemle, karşılıklı güven ve anlayış içerisinde ilişkileri güçlendirmeyi istediklerini söyledi.

"UMARIZ AB ZİRVESİ BEKLENTİLERİ KARŞILAR"



Büyükelçi Satterfield, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha üst seviyelere çekebilmek için gayret sarfettiklerini, Türk ekonomisinin temel gücüne her zaman güven duyduklarını belirtti.



25-26 Mart’ta yapılacak AB liderler zirvesine değinen Büyükelçi, “AB Zirvesinden Türkiye’nin beklentilerini karşılayacak kararlar çıkacağını umuyoruz”, ifadesini kullandı.



Bu çerçevede, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi talebinin AB’de karşılık bulacağını düşündüklerini söyledi.



Satterfield şöyle devam etti:

“Türkiye’nin AB ile işbirliğine büyük önem veriyoruz… Türkiye mülteciler konusunda ağır yüklerin altına girdi, gösterdiği iyi niyet ve destek tarafımızdan takdirle karşılanıyor. Avrupa Birliği, kendisi için yakın ve değerli bir ortak olan Türkiye ile her alanda işbirliğini geliştirmeli. Biz de bu isteğimizi hem Brüksel’e hem de Ankara’ya aktarıyoruz.”

TÜRKİYE-YUNANİSTAN GÖRÜŞMELERİ



David Satterfield Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelerinin devamından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.



Doğu Akdeniz konusunda sorunların giderilmesi için tarafları cesaretlendirdiklerini anlatan Satterfield:

“Dendias ve Çavuşoğlu arasındaki görüşmele de memnuniyet verici. Tüm sorunlar çözülecek diyemeyiz. 62. ya da 63. Görüşmeler yapılıyor. Bu zorlu bir süreç ancak masadaki görüşmeler karşı karşıya gelmekten çok daha iyi ve olumlu olacaktır. Bu adımlar hem ABD hem de AB tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor” dedi.

S-400 GERİLİMİ



ABD Büyükelçisi S-400'lerle ilgili ayrı bir başlık açtı. S-400 meselesinin, önceki ABD yönetimini, ABD yasalarını uygulamaya ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımlar uygulamaya zorladığını hatırlattı.



Bunu aktarırken “ne yazık ki” ifadesini kullanan Büyükelçi, “bu sorunun çözülmesini umuyor ve istiyoruz”, dedi.



Büyükelçi şöyle konuştu:

“Diyaloğa ve durumu netleştirmeye karşı değiliz. Ancak burada kişisel değil, tamamen yasal gerekliliklerden bahsediyoruz... ABD hükümeti olarak Ocak sonundan beri (Biden Yönetimi göreve başladığından bu yana) ulaşılabilecek çözüm konusunda yeni bir çerçeve ile karşı karşıyayız. 2021 yılı savunma bütçe yasası Türkiye’nin S-400’lere sahip olmamasını gerektiriyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu hassas ya da zekice yöntemlerle çözülebilecek bir durum değil. Çünkü olay, bir hukuk meselesi. Kongre’ye karşı hesap vermemiz gereken Amerikan Yasaları var.”



David Satterfield, diyalog sürecinin, çalışma grupları oluşturarak devam edebileceğini, ancak süreçte S-400’lerin Türkiye’nin ‘ben artık bunlara sahibim’ yaklaşımıyla devam edemeyeceğini vurguladı.



Büyükelçi şöyle konuştu:

“Türkiye’nin ABD’den görmek istedikleri var; F-35 programı ve patriot alımları gibi... Tüm bunlar tartışılabilir, ancak bunların hepsi S-400’lerin varlığı konusundaki duruma bağlıdır. Yani, S-400 şartlardan biridir. Biz, “Türkiye’nin elinde S-400 yok” diyebilmeliyiz”. Çünkü, her türlü çözümde ABD’ yasalarına uygun olmak zorundayız. F-35 ile uyumluluk sorununun ötesindeyiz. Açık söylüyorum; CAATSA yaptırımlarını tetikleyen S-400 sistemlerine sahip olunmasıdır.”



David Satterfield, Türkiye’nin Rusya’dan yeni S-400’ler alarak durumu kötüleştirmemesi gerektiğinin altını çizerek; “Yeni alım yapılması durumunda son derece ciddi sonuçları olacaktır. İlk yaptırımlardaki dar çerçeveli uygulamalardan çok daha etkili adımlar atılacaktır. Bu durumda yürütme adım atmadığı taktirde bile, kongre hızlıca adım atacaktır" dedi.

