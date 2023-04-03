ABD Büyükelçisi'ne tepki | Erdoğan: Bay Kemal'i ziyaret ediyor, bizim kapılar kapandı ona

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesine tepki gösterdi.



"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır." dedi.

"HADDİNİ BİLECEKSİN"



Kapılarının büyükelçiye kapandığını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin." diye konuştu.



NE OLMUŞTU?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD Büyükelçisi Jeffry Flake'i, genel merkezdeki makamında kabul etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

