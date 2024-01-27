ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Nuland, Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, yarın Türkiye'ye geliyor.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Nuland, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın davetlisi olarak 28-29 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.



Stratejik Mekanizma toplantısı sırasında yapılacak kapsamlı istişarelerde Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



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