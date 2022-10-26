ABD elçisinden Kapalıçarşı'da James Bond pozu

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kapalıçarşı’nın çatısında koşarken çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğraf akıllara James Bond filmi Skyfall'da, aynı yerde çekilen sahneyi getirdi.

ABD elçisinden Kapalıçarşı'da James Bond pozu

Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Kapalıçarşı'da Kapalıçarşı'da James Bond pozu verdi.  

ABD elçisi, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta 'un tarihi mekanlarından biri olan Kapalıçarşı'nın çatısında koşarken görüldü.

''CEKETİ ÇIKARSAM İYİ OLUR''

Flake, fotoğrafı ''Bana yetişiyor, ceketi çıkarsam iyi olur” notuyla paylaştı.

ABD elçisinden Kapalıçarşı'da James Bond pozu - 1

Flake'in filmlerdeki kovalama sahnelerini andıran fotoğrafı, 2012 yılında çekilen James Bond filmi Skyfall'u akıllara getirdi.

Filmde Bond, tarihi çarşının çatısında motosikletle ilerlemişti.

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