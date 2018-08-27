ABD Kongresi'nden bir heyetin, Türkiye'de temaslarda bulunduğu bildirildi.



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Kongresi'nden bir heyet, Türkiye'yi ziyaret etti.



ABD Temsilciler Meclisi Üyeleri Michael Turner, John Garamendi, Tom Marino ve ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Robert Hood ile Temsilciler Meclisi personelinden oluşan heyetin, Dışişleri ve Milli Savunma bakanlıklarında temaslarda bulunduğu belirtildi.



Kongre üyelerinin ayrıca, NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri David Hobbs ile TBMM’de temaslarda bulunduğu, F-35 Programı kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayiine (TAI) de ziyaret gerçekleştirdiği aktarıldı.



İzmir’deki NATO Kara Komutanlığını (LANDCOM) ve Adana İncirlik Üssünü dün ziyaret eden heyetin, bugünkü temaslarıyla Türkiye programını tamamlaması bekleniyor.