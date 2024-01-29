ABD ile F-16 anlaşması: TUSAŞ'ın görev alması planlanıyor

TUSAŞ'IN GÖREV ALMASI SEÇENEKLER ARASINDA



Teslimat takviminin fazla uza-maması için envanterdeki Türk F16'larına entegre edilecek 79 modernizasyon kiti için bu konuda alt yapıya sahip TUSAŞ'ın görev alması seçenekler arasında.



TUSAŞ 1987-2012 yılları arasında, farklı konfigürasyonlarda 270 F-16 savaş uçağının montajını, ve çok sayıda uçağın modernizasyonunu gerçekleştirdi. TUSAŞ tesislerinde halen Özgür-1 ve Özgür-2 projeleri kapsamında Blok 30, Blok 40 ve Blok 50 tipi F16'ların modernizasyon işlemleri devam ediyor.



Türkiye için üretilecek F16'lar için TUSAŞ ile Lockheed Martin firmalarının işbirliği yapması ve uçakların bir bölümünün montajının Türkiye'de yapılması seçenekler arasında.



Lockheed Martin yetkililerinin bu seçeneği değerlendirmek üzere, TUSAŞ'ın F-16 modernizasyon ve üretim hatlarını incelediği de belirtiliyor.