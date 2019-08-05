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Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan "güvenli bölge"ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin bugünkü kısmı sona erdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan ''güvenli bölge''ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmelerin saat 10.00’da Ankara'da MSB'de başladığı ifade edilmişti.
''GÖRÜŞMELERE YARIN DEVAM EDİLECEK''
Saat 17.00 sularında Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlandığı belirtildi.
Görüşmelere yarın Ankara'da devam edileceği duyuruldu.
İLK TOPLANTI 23 TEMMUZ'DA YAPILMIŞTI
Askeri heyetler arasında ilk toplantı, 23 Temmuz tarihinde yine Ankara'da yapılmıştı. ABD tarafının güvenli bölgenin derinliği ve kontrolünün kimde olacağına ilişkin önerileri Türk tarafınca reddedilmişti.
Türkiye, güvenli bölgenin 30-35 kilometre derinliğe sahip olmasını, kontrolün de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bırakılmasını istiyor.
YPG/PKK'ya verilen tüm silahların toplanmasını ve bölgedeki mevzi, tünel, sığınak gibi tahkimatın imha edilmesi de Ankara'nın talepleri arasında.