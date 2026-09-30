ABD Irak'tan çekildi. Trump: Irak'tan harika bir yeni başbakanla ayrılıyoruz

İran ile müzakerelerde anlaşamayan ABD , askerlerinin tamamını Irak'tan çekti. Pentagon, Irak 'taki görevin resmen sona erdiğini ilan etti.



ABD Başkanı Donald Trump , Irak'taki çekilmenin ardından açıklamalarda bulunarak, son Amerikan güçlerinin de Irak'tan ayrıldığını duyurdu.

Bunun Amerika için büyük bir gün olduğunu ifade eden Trump, “Daha da önemlisi, Irak'tan harika yeni Başbakanı Ali Zeydi ile ayrılıyoruz. Kendisi en başından beri desteklediğim ve tamamen desteklediğim bir isim. Kazanması beklenmeyen bir seçimi kazandı ve bunu ezici bir farkla yaptı. Başbakan Zeydi olağanüstü bir isim ve umarım gelişmeleri çok iyi yönetebilir.” dedi.



“AMERİKA'NIN EVE DÖNME ZAMANININ GELDİĞİNİ HİSSETTİM”

2003'te eski Başkan George W. Bush ile başlayan sürecin kendi liderliğinde sona erdiğine dikkati çeken Trump, bugünün DAEŞ'a karşı ABD ve Irak için "kesin bir zafer" olduğu nitelemesinde bulundu.

Trump, birçok askeri teçhizatın geride bırakıldığı önceki Biden dönemindeki ABD'nin Afganistan'dan çekilme örneğinin aksine Erbil Hava Üssü'nden düzenli şekilde ayrıldıklarını belirterek, "Net bir kararla, komutanlarımıza bu süreci tamamlamak için gerekli araçları verdim ve geçici bir varlığın kalıcı hale gelmesine izin vermeyi reddettim." ifadesini kullandı.

Irak'a DAEŞ'a karşı savaşmak için geldiklerini savunan Trump, artık buna gerek kalmadığını öne sürdü.

Trump, "Kalmak ya da gitmek arasında bir seçim yapma şansım vardı ve hiç şüphesiz Amerika'nın eve dönme zamanının geldiğini hissettim." değerlendirmesinde bulundu.

PENTAGON ÇEKİLME SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada da ABD ile Irak arasında Eylül 2024'te yapılan ortak açıklama ve "ABD'nin ulusal çıkarları" kapsamında ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'tan çekilme sürecini tamamladıkları belirtilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) konuya ilişkin yapılan açıklamada da "CENTCOM, 30 Eylül'de Erbil Hava Üssü'nden ABD kuvvetleri ve teçhizatının düzenli şekilde çekilmesini tamamlayarak, Irak'taki 'Inherent Resolve' Operasyonu'nun sona erdiğini ilan etmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

1500 KOALİSYON ASKERİ BULUNUYORDU

Terör örgütü DAEŞ'le mücadele için Irak'ta bulunan ABD ve diğer koalisyon askerleri ülkeyi terk etti. Irak'ta, yaklaşık 1500 koalisyon askeri bulunuyordu. Çekilme kararı, 2024'te Biden Yönetimi tarafından alınmıştı.

Pentagon, DAEŞ'le mücadele görevinin Ürdün'den yönetileceğini açıkladı. Amerikan çıkarlarına ve askerlerine olası tehditlere müdahale edilmeye devam edileceğinin altı çizildi. Amerikan askerlerinin Irak'tan Ürdün'e çekilmesi Washington'da sessiz sedasız yürütüldü.

GÜÇ DENGESİ İRAN LEHİNE Mİ DÖNÜYOR?

İran ise Amerikan askerlerinin çekilmesini zafer olarak kutluyor.

Amerikan Washington Post gazetesinde "Güç dengesi İran’ın lehine gelişirken ABD, Irak’taki birliklerini çekiyor" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde "Bu durum yıpranmış ancak giderek daha etkili hale gelen İran'ı bölgenin geleceğinin merkezinde bırakıyor" yorumu yapıldı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin kıdemli danışmanı Mark Cancian, İran'ın Amerikan askerinin çekilmesiyle güç kazanabileceğini söyledi. Ancak son dönemdeki davranışlarının bölgede Tahran'a meydan okuyan beklenmedik ittifakların oluşmasına da yol açtığına dikkat çekti.



Cancian'a göre Tahran'ın Amerikan üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerini hedef alması Suudi Arabistan gibi bazı ülkeleri İsrail'le yakınlaştırdı.

Bunun onyıllar önce "hayal bile edilemeyecek" bir savunma duvarı oluşturduğunu belirtti. Washington'ın Araplarla İsrailliler arasında denge kurmakta her zaman zorluk çektiğini belirten Cancian, "bu, ABD için büyük bir yardım" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 2003'te Irak'ı işgali, Saddam'ı devirerek Tahran'ın hasmını ortadan kaldırmakla kalmadı, Irak'ta geniş bir nüfuz alanı sağladı.

DAEŞ'e karşı mücadele eden milis güçlerinin şemsiye örgütü Haşdi Şabi'nin içinde İran destekli olanlar da var.

Amerikan askerinin çekilmesiyle birlikte Haşdi Şabi'nin de silah bırakma sürecinin tamamlanması öngörülmüştü.

Ancak Irak Başbakanı Ali Zeydi, geçen hafta sürecin Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları'nın, Irak'ta yakalanmamak için geniş milis ağları yerine küçük hücrelerle çalışmaya başladığına dikkat çekiliyor.

Silah bırakan gruplardan ayrılanların yeni milis grupları kurarak İran'la çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Suudi Arabistan'daki enerji altyapısına son saldırıları bu küçük hücrelerin yaptığı ifade ediliyor.