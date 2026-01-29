ABD-İran krizinde Türkiye devrede: İran Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor
ABD-İran krizinde Türkiye devreye girdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yarın Ankara'ya gelecek.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Dışişleri Bakanı Hakan Fdan görüştü.
BAKAN FİDAN, BARRACK'I KABUL ETTİ
Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi. Görüşme bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımıyla duyuruldu.
ABD Başkanı Trump, "İran'a doğru devasa bir armada geliyor." dedi.
ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM
ABD-İran arasında sular bir süredir durulmuyor.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden dün yine yeni mesaj verdi.
Basra Körfezi'ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisine ve beraberindeki filoya atıf yapan Trump, "İran'a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela'ya gönderilen filodan daha büyük." ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İran'da silahlı kuvvetlerin eller tetikte beklediğini söyledi.
İRAN YANIT VERDİ: HİÇ OLMADIĞI GİBİ KARŞILIK VERİRİZ
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, X'ten paylaşılan açıklamayla, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelerine yönelik askeri tehditlerine, Trump'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.
ABD'nin Irak ve Afganistan'a karşı açtığı savaşlarda 7 trilyon dolar ve binlerce asker kaybettiğine dikkati çekilen açıklamada, "İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü saldırganlığa karşılık vermek üzere eller tetikte beklediğini ifade etti.
Arakçi, “Tahran, İran’ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır” dedi.