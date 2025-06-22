ABD, İran'ı vurdu | Cevdet Yılmaz: Çatışmaya değil, diplomasiye ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ABD'nin İran'ın nükleer tesisini vurmasıyla birlikte bölgesel gerilimin endişeler uyandıran bir boyut kazandığını söyledi.

ABD savaş uçaklarının İran'da nükleer tesis bombalamasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cevdet Yılmaz, "Bu gidişata bir an önce son verilmemesi ve diplomasinin devreye sokulmaması halinde, bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok daha tehlikeli sonuçlar doğabilecektir." dedi.

"ÇATIŞMAYA DEĞİL, DİPLOMASİYE İHTİYAÇ VAR"

"İran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili olarak adil ve doğru tutum; saldırıların durdurulması ve uluslararası hukuk çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlatılmasıdır." diyen Cevdet Yılmaz, "Bölgemiz ve insanlık, daha fazla çatışmaya değil, daha etkili ve güven veren bir diplomasiye ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Çatışmaların tırmanması halinde; insani, çevresel ve ekonomik maliyetler yükselecek, tüm taraflar açısından güvenlik riskleri artacaktır." dedi.

Uluslararası toplumu ve kurumları diplomatik çözüm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yaklaşıma davet eden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak; insani değerlerden, hukuktan, adaletten, istikrardan ve sorunlara diplomasi yoluyla barışçıl çözüm arayışından yana olmaya devam edeceğiz."