ABD-İsrail-İran savaşı | DMM'den BAE-Türkiye iddiasına yalanlama

ABD-İsrail-İran savaşı beşinci gününde devam ediyor .

ABD ve İsrail'in İran'a dönük saldırıları devam ederken, İran da misilleme saldırılarıyla yanıt veriyor.

Savaş devam ederken sosyal medyada birçok iddia dolaşıma sokuluyor.

O iddialardan biri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a saldırması durumunda Türkiye için meşru hedef olacağına yönelik paylaşımlar.

DMM İDDİALARI YALANLADI

Söz konusu iddiaya Ankara'dan açıklama var.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu iddiayı yalanladı.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi kurumları tarafından bu yönde yapılmış herhangi bir açıklama veya değerlendirme bulunmamaktadır." denildi.

Türkiye'nin bölgesel gerilimin tırmanmasından yana değil, barıştan yana olduğu vurgulanan açıklamada, "Kamuoyunun, yalnızca resmi makamların açıklamalarını esas alması önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.