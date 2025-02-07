ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto: "Kes sesini Trump"

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla ABD konsolosluk binasının önünde "Kes sesini Trump" yazılı pankart açtı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin arından AGD İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu grup adına açıklama yaptı.



Yaroğlu, "Bugün burada ABD Başkanı Trump'ın Gazze ile alakalı yaptığı küstahça açıklamalar üzerine toplandık. Trump diyor ki 'Gazze'yi Gazellilerden arındıracağız ve onları göç etmeye mecbur bırakacağız.' Belki bu sözler üzerine çok şeyler söylenir ama biz çok uzun cümleler sarf etmedik. Sadece 'Kes sesini Trump.' dedik." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?



ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni İsrail'den devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti. Trump'ın sözlerine Ortadoğu, Avrupa ve tüm dünyadan art arda tepkiler yükseldi.



ABD'de Beyaz Saray önünde toplanan öfkeli kalabalık, "Filistin satılık değil" sloganları attı. Hamas ise Trump'ın Gazze hayalini "saçma ve gülünç" olarak niteldi ve yeniden gerilimin fitilini ateşleyebileceğini vurguladı.