ABD İstanbul Başkonsolosu'nun eşi kaza yaptı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh'in eşi Mounir Elkhamri, Şişli'de trafik kazası yaptı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, sabah saat 05.00 sıralarında Şişli'de meydana gelirken ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Julia A. Eade'nin eşi Mounir Elkhamri, resmi plakalı otomobille, önünde ilerleyen 34 EYC 840 plakalı otomobile çarptı.



Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırırken polis ise resmî plakalı aracı kullanan Mounir Elkhamri'ye alkolmetre üfletti.



2.40 promil alkollü çıkan Elkhamri, resmî aracı bırakarak olay yerinden ayrıldı. Yaralı sürücünün hastanede tedavisi devam ettiği bildirildi.