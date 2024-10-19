ABD Merkez Bankası FED faiz kararını ne zaman açıklayacak?

FED'in yıl içerisinde gerçekleştireceği faiz kararı toplantılarının tarihleri paylaşılmıştı. Faiz kararının yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları da piyasalar tarafından takip ediliyor. FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Fed 'in bir sonraki faiz kararı 6 - 7 Kasım tarihlerinde yapılacak toplantının ardından 7 Kasım'da açıklanacak. Fed'in faiz kararının, 7 Kasım'da Türkiye saati ile 21.00'de duyurması bekleniyor.

FED DÖRT YIL SONRA FAİZ İNDİRDİ



Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.



Bankadan yapılan açıklamada, istihdam kazanımlarının yavaşladığına işaret edilerek düşük kalmaya devam etse de işsizlik oranının yükseldiği aktarıldı.



Açıklamada, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediği ancak yüksek kalmayı sürdürdüğü belirtilerek enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru düştüğüne dair daha fazla güven kazanıldığı ve istihdam ile enflasyon hedeflerine ulaşma risklerinin kabaca dengede olduğuna karar verildiği ifade edildi.



Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, bu yıl toplamda 50 baz puan daha faiz indirimine gidebileceğini ortaya koydu.