ABD Merkez Bankası (FED), faizi 50 baz puan indirdi

ABD Merkez Bankası (Fed) 4 yıl sonra ilk kez faizde indirimi yaptı. 50 baz puanlık faiz indirim kararı, 11'e karşı 1 oyla alındı.

Fed'den yapılan açıklamada Michelle Bowman'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu ve karşı oy kullandığı aktarıldı.

Enflasyonda kaydedilen ilerleme ve risk dengeleri ışığında federal fon oranı için hedef aralığın 50 baz puan düşürülerek yüzde 4,75-5,00 arasına indirilmesine karar verildiği bildirildi.

Fed'in karar metni ve grafikler, Fed yetkililerinin 2024 yılında kalan iki toplantıda toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi öngördüğünü gösteriyor. Ayrıca, uzun vadeli faiz beklentisi yüzde 2,8'den yüzde 2,9'a yükselmiş durumda.

ENFLASYON VURGUSU



Karar metninde ekonomik duruma dair önemli açıklamalar da yer aldı. Fed, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedeflenen yüzde 2 seviyesine yaklaştığına dair güven kazandığını belirtti. Aynı zamanda, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda dengede olduklarını ifade etti.



Yetkililer, enflasyonu hedefe geri getirme ve istihdamı destekleme taahhüdünü yineledi. Ayrıca, gelen veriler ve ekonomik gelişmelere göre faiz oranlarında ek ayarlamalar yapabileceklerini belirttiler. Enflasyonun hala biraz yüksek seyretmeye devam ettiği ve istihdam artışlarının yavaşladığı da vurgulandı.



Bu kararlar, piyasalar tarafından yakından izleniyor ve ekonominin gelecekteki yönü üzerinde önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Piyasalarda merakla beklenen faiz kararının açıklanmasının ardından FED başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyecek.

FAİZDE GEVŞEME DÖNGÜSÜ BAŞLADI



En son Mart 2020'de faiz indiren banka, Mart 2022'de faiz artırımlarına başlamıştı.

2022 yılı boyunca 4 kez 75 baz puanlık faiz artışı gerçekleştiren Fed, yılın son toplantısında faiz artış hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık bir artış yapmıştı.



2023'te ise faiz artışları daha küçük oranlarla devam etti; Ocak, Mart ve Mayıs toplantılarında 25 baz puanlık artışlar yapıldı. Haziran 2023'te Fed, 15 ay sonra ilk kez faiz oranını sabit tuttu. Temmuz toplantısında ise faizler yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarılarak, son 23 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.







