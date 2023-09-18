ABD merkezli LACP’den Kibar Holding Sürdürülebilirlik Raporu’na 4 ödül

“2025 Sürdürülebilirlik Stratejisi” çerçevesinde hedeflerine kararlılıkla ilerleyen Kibar Holding, kurumsal sürdürülebilirlikte şeffaflığın yanı sıra hesap verebilirliğin kapsamını da genişletiyor.

Bu doğrultuda hazırladığı 2022 Sürdürülebilirlik Raporu alanında örnek teşkil ediyor.

ABD’de ‘İletişimin Oscar’ları olarak anılan ve her yıl LACP tarafından düzenlenen Vision Awards’tan 4 büyük ödülle dönen Kibar Holding, “Sürdürülebilirlik Raporları” kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve Platin ödülü almaya hak kazandı.

“Online-Dijital Raporlar” kategorisinde de birincilik kazanan Holding, iletişim sanatı ve yönteminde genel mükemmellik için takdim edilen Teknik Başarı Ödülü ile Best in House kategorisinde Gold ödüle de layık görülerek büyük bir başarıya imza attı.