ABD Suriye'den çekilecek mi? MSB'den açıklama

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.



ABD askerlerinin Irak ve Suriye’den çekilip çekilmeyeceğine dair sorulara yanıt veren MSB kaynakları, beölgedeki bütün gelişmelerin yakından takip edildiğini açıkladı.



ABD'nin daha önce de Suriye’den çekilme kararı aldığının vurgulandığı açıklamada "Fiiliyatta bu gerçekleşmedi. Sözlere değil icraata bakılmalı. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz, PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir." denildi.



F-16 TEDARİKİ KONUSU



Bakanlık kaynakları, ABD seçimleri sonrasında F-16 tedariki konusunda sorun yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin de önemli açıklamada bulundu. “F-16 konusunda sözleşmeler imzalanmış, süreç olumlu şekilde devam etmektedir." denilen açıklamada "Türkiye-ABD ilişkileri zaman zaman ortaya çıkan sorunlara rağmen ortak değerlere ve çıkarlara dayanmaktadır. Ülkelerimiz, 75 yılı geride bırakan dünyanın en başat güvenlik örgütü NATO’nun önemli iki üyesidir. Türkiye-ABD ilişkilerinin, ABD seçim sonuçlarından bağımsız olarak stratejik müttefiklik temelinde ilerlemeyi sürdüreceğine inanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.



FRANSA'DAN RUMLARA TANK DESTEĞİ



MSB kaynakları, Fransa’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Leclerc tankları ile Mistral füzelerini vereceğine dair haberlere ilişkin KKTC'ye tehdit olabilecek her türlü gelişmelerin dikkatle takip edildiği bildirildi.



TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI



MSB, TSK'nın son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.