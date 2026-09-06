ABD tankerleri vurdu, İran misilleme yaptı

ABD ile İran arasında geçtiğimiz hafta artan karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İran Devrim Muhafızları'nın ABD Donanması'na ait devriye gezen iki savaş gemisine balistik füzeler fırlatmasının ardından 3 İran petrol tankerinin hedef alındığı belirtildi. Hark Adası açıklarında 2, Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları deniz gücü ise Hürmüz Boğazı 'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerinin hedef alındığını açıkladı. Ayrıca farklı bir bölgede bulunan 3 ABD gemisinin de vurulduğu öne sürüldü. Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nde bulunan gemilerin, ABD'nin "oyunlarına aldanarak" Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışmaması gerektiğini, aksi halde hedef alınacaklarını vurguladı.