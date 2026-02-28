ABD: Trump, Erdoğan'la telefonda görüştü
28.02.2026 23:59
Son Güncelleme: 01.03.2026 00:05
Reuters
NTV - Haber Merkezi
ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.
ABD destekli İran-İsrail savaşı devam ederken liderler arasındaki diplomasi trafiği de sürüyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğünü açıkladı.
Açıklamada Trump'ın Türkiye'nin dışında İngiltere ve Kuveyt liderleriyle de görüştüğü bilgisi verildi.