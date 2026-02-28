Ramazan imsakiyesi banner
ABD: Trump, Erdoğan'la telefonda görüştü

ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD destekli İran-İsrail savaşı devam ederken liderler arasındaki diplomasi trafiği de sürüyor. 

 

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğünü açıkladı. 

 

Açıklamada Trump'ın Türkiye'nin dışında İngiltere ve Kuveyt liderleriyle de görüştüğü bilgisi verildi. 