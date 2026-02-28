ABD ve İsrail, İran'ı vurdu | DMM'den Türkiye sınırı iddiasına yalanlama
28.02.2026 14:22
Merkezin açıklamasında sosyal medyada paylaşılan görüntülerin yeri belirsiz ve eski tarihli olduğu belirtildi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye'nin İran sınırında kaçak geçişler yapıldığı iddiasını yalanladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran sınırından Türkiye'ye kaçak geçiş yapıldığı iddiasını yalanladı.
Merkezden yapılan açıklamada; İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerikli olduğu kaydedildi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir.
- Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.
- Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar, sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır.
- Türkiye'nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.
- Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."