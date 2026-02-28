ABD ve İsrail, İran'ı vurdu | DMM'den Türkiye sınırı iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran sınırından Türkiye'ye kaçak geçiş yapıldığı iddiasını yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada; İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntülerin dezenformasyon içerikli olduğu kaydedildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"- Bazı sosyal medya hesaplarında İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığı iddiasıyla paylaşılan görüntüler, dezenformasyon içermektedir.

- Görüntülerin, zamanı ve yeri belirsiz eski çekimler olduğu, son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir.

- Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır. Bu tür paylaşımlar, sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlamaktadır.

- Türkiye'nin hudut güvenliği 7/24 esasına dayalı olarak çok katmanlı sistemlerle kesintisiz şekilde sağlanmaktadır.

- Asılsız iddialara itibar edilmemesi, yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur."