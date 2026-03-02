ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Burhanettin Duran: Derhal ateşkes sağlanmalı
02.03.2026 14:33
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli"nde konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları değerlendirdi.
ABD ve İsrail'in İran saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemesi Ankara'nın yakın takibinde.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları değerlendirdi.
Sürecin bölge için ciddi riskler taşıdığını, çatışmanın birçok bölgeyi içine alacak şekilde genişlemiş olmasının endişe verici olduğunu belirten Duran "Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır." dedi.
“SAĞDUYUNUN HAKİM OLMASI VE DİPLOMASİYE ALAN AÇILMASI ELZEM”
İtidal çağrısı yapan Burhanettin Duran "Sağduyunun ve aklıselimin hakim olması, ateşkesin derhal sağlanması ve diplomasiye alan açılması elzemdir. Eğer ilgili ülkeler, aktörler ve liderler süreci bu yönde evirmez de çatışmanın devamına müsaade edilirse hem bölgemiz hem de küresel risklerin oluştuğu ortadadır." diye konuştu.
“ARABULUCULUK DAHİL HER TÜRLÜ YAPICI KATKIYI SUNMAYA HAZIRIZ”
Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini de vurgulayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, şunları söyledi:
“Türkiye olarak İslam dünyası başta olmak üzere tüm aktörlerle temaslarımızı sürdürüyoruz ve bir an önce müzakereye, masaya dönülmesi yönünde teşvik ediyoruz. Arabuluculuk dahil her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu her fırsatta dile getiriyoruz. İnanıyoruz ki bölgenin geleceği ve bölgenin küresel barışa vereceği katkı ancak diplomasi yoluyla olacaktır. Türkiye bu anlayışla hareket etmeye devam edecektir.”
ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail'de ise en az 9 kişi öldü.