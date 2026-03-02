ABD ve İsrail'in İran saldırısı. Burhanettin Duran: Derhal ateşkes sağlanmalı

ABD ve İsrail'in İran saldırıları ve Tahran yönetiminin misillemesi Ankara'nın yakın takibinde.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Hafıza ve Hakikat: 28 Şubat ve Dezenformasyonlar Paneli"nin açılışında yaptığı konuşmada ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıları değerlendirdi.

Sürecin bölge için ciddi riskler taşıdığını, çatışmanın birçok bölgeyi içine alacak şekilde genişlemiş olmasının endişe verici olduğunu belirten Duran "Türkiye, sivillerin hayatını tehdit eden ve uluslararası hukuka aykırı her türlü eyleme karşıdır." dedi.

“SAĞDUYUNUN HAKİM OLMASI VE DİPLOMASİYE ALAN AÇILMASI ELZEM”

İtidal çağrısı yapan Burhanettin Duran "Sağduyunun ve aklıselimin hakim olması, ateşkesin derhal sağlanması ve diplomasiye alan açılması elzemdir. Eğer ilgili ülkeler, aktörler ve liderler süreci bu yönde evirmez de çatışmanın devamına müsaade edilirse hem bölgemiz hem de küresel risklerin oluştuğu ortadadır." diye konuştu.